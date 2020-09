In Dienstleistungssparte BASF streicht bis zu 2000 weitere Stellen

Das Unternehmen hatte bereits im November 2018 einen größeren Stellenabbau im Zuge einer Neustrukturierung angekündigt. Im Juni 2019 wurden die Pläne präzisiert. So sollten bis Ende 2020 insgesamt 6000 Stellen wegfallen, ungefähr die Hälfte davon am Heimatstandort Ludwigshafen. Dabei will das Unternehmen ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommen. In der Zahl von 6000 Stellen sind die Jobstreichungen bei "Global Business Services" aber noch nicht enthalten.