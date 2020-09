In der Rielingshäuser Hardtwaldhalle Hallenboden birgt Gefahren für Sportler

Im Jahr 1989 wurde der Bodenbelag aufgebracht, 1990 wurde die Hardtwaldhalle in Betrieb genommen. Damals, erinnert Weber, sorgte Boris Becker für einen Tennishype. Also wurden auch in der Rielingshäuser Halle anfangs Tennis und Handball gespielt. „Aber relativ schnell war es dann nur noch Handball – es gibt ja inzwischen auch einen Tennisverein am Ort.“ Zu 95 Prozent wird die Halle, so Weber, von der Handballspielgemeinschaft Marbach-Rielingshausen genutzt. „Und das sind etwa zwei Drittel Marbacher und ein Drittel Rielingshäuser.“