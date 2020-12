In der Pandemie Herzogin Meghan würdigt die "stillen Helden"

London - Herzogin Meghan (39) hat sich bei allen Helfern während der Corona-Pandemie bedankt und den Zusammenhalt in der Krise beschworen. "Wir haben das Gute in den Menschen, in unseren Nachbarn und in ganzen Gemeinschaften gesehen, die nicht wegschauten, als Nachbarn hungerten", sagte die Ehefrau des britischen Prinzen Harry in einem Video für den US-Sender CNN.