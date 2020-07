In der Ortsmitte macht bald ein Tante-M-Laden auf Stück Lebensqualität für Winzerhausen

Am 27. August soll Tante-M in Winzerhausen eröffnen. Mit einem Stammsortiment an Obst, Gemüse, abgepacktem Fleisch und Wurst, Backwaren, Milchprodukten, Schreibwaren, Drogerieartikeln et cetera. Wert werde auf regionale Lieferanten gelegt, betont Christian Maresch. „Wir sind gerade in Gesprächen, welcher lokale Bäcker uns beliefern wird und von wo aus der Region das Fleisch sowie Obst und Gemüse kommen werden.“ Ob das Sortiment verändert wird liege auch an den Winzerhäusern. Im Laden werden Wunschlisten ausgelegt. „Wir wollen Sie mit ins Boot nehmen. Ein Stück weit ist es auch Ihr Laden. Sie schauen sich an, was Ihrer Meinung nach fehlt und wir schauen, ob es Sinn macht, das Sortiment anzupassen. Ladenhüter braucht keiner.“ Klar sei aber, dass der Tante-M keinen Vollsortimenter ersetzen könne. Der Einkauf in den Selbstbedienungs-Läden soll die leicht zu erreichende tägliche Nahversorgung sein.