In der Nähe von Beilstein Stolpersteine erschweren den Einzug in die Kelter

Bei Feiern ergaben sich nachts massive Probleme

Entscheidend wird sein, ob das Landratsamt Heilbronn das Baugesuch als solches genehmigt. „Das Ganze ist komplett unberechenbar“, sagt Kircher, der sich noch gut an das Hin und Her im Jahr 2019 erinnert. Damals hatte der Pächter den Antrag gestellt, in der Kelter neben Kleinkunstabende auch Feierlichkeiten veranstalten zu dürfen. In der Praxis ergaben sich jedoch massive Probleme. Während Kleinkunstabende in der Regel gegen 23 Uhr zu Ende gehen, drangen bei den Partys noch bis 2 Uhr Geräusche in das nächtliche Jettenbach. Anwohner sahen sich in der Nachtruhe gestört. Am Ende untersagte das Landratsamt Heilbronn sogar, dass Stühle im Außenbereich aufgestellt werden durften. Ob dies auch in Zukunft bei einer Wohnnutzung gelten soll, muss die Behörde noch beurteilen.