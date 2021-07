In der Nacht zu Mittwoch in Untergruppenbach Geldautomat gesprengt

Gegenstand polizeilicher Überprüfungen ist aktuell auch, ob ein Vorfall in einer Bankfiliale in der Güglinger Straße in Kleingartach im Zusammenhang mit der Sprengung in Untergruppenbach steht. Kurz vor 2 Uhr ging von dort ein Alarm bei der Polizei ein. Eine sofortige Überprüfung ergab, dass in einen Raum in der Nähe der dort befindlichen Ausgabeautomaten eingebrochen worden war. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Auch zu dieser Tat bittet die Polizei um Hinweise an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei, 07131 104-4444.