In der Marbacher Schillerstraße Stationärer Blitzer soll Moral bessern

Ob ein stationärer Blitzer in Form einer Säule mit einer Tempo-Überwachung die Moral bessert, ist für Jan Trost nicht sicher. „Viele geben nach einer Säule wieder Gas.“ Die Stadt habe im Rahmen des Lärmaktionsplans beantragt, flächendeckend in der Stadt Tempo 30 einzuführen, dies sei aber bis auf wenige Ausnahmen nicht genehmigt worden. Er hoffe, dass sich nach dem Urteil zugunsten der Bodensee-Gemeinde Uhldingen auch für Marbach eine Chance ergebe, Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet zu etablieren – dies hatte Trost Meyer in einem Schreiben vom Mai 2019 mitgeteilt.

Der Marbacher Bürgermeister will jetzt mehrstufig vorgehen. Zunächst sollen Messtafeln mit Displays mehrwöchig an einer Stelle eingesetzt werden. „Sie sorgen beim Normalfahrer für ein angemessenes Verhalten.“ Möglich sei unter Umständen, die etwa 2500 Euro teuren Messtafeln an den Hauptdurchfahrtsstraßen auch dauerhaft zu installieren, ähnlich wie es Affalterbach an der Winnender Straße praktiziere. In einer weiteren Stufe könnte man aufgrund des Datenmaterials einen stationären Blitzer beim Landratsamt Ludwigsburg anfordern.

Im Kreis Ludwigsburg gebe es 40 fest installierte Blitzer, hatte Jan Trost in dem Brief im Mai 2019 an Friedrich Meyer mitgeteilt. Der Kreistag in Ludwigsburg habe beschlossen, dass es nicht mehr als diese Anzahl geben soll. Er hoffe, dass sich durch den neuen Landrat etwas ändern könnte und mehr stationäre Geräte installiert werden könnten. Dann wolle er nochmals Blitzer für Marbach einfordern. „Ich sehe hier keinen sachlichen Unterschied, beispielsweise zu den Ortsdurchfahrten von Pleidelsheim und Ingersheim, in denen jeweils ein stationärer Blitzer installiert wurde.“