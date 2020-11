Bildhauerporträts in der Galerie Andreas Henn Köpfe, Typen, Welten

Kunstgeschichte in Echtzeit

Seitz, selbst ein Wandelnder zwischen den deutschen Welten nach 1945, zeigt Foye, in eigenem Stolz. Die Sängerin verlässt ihre Heimat, wird in Mexiko berühmt und lebt vor ihrer Rückkehr nach Kalifornien lange Jahre in Europa. Im eigenen Lebensrückblick Foyes von 2018 wird ihr Gesicht auch und gerade im Alter zu einem bestätigenden Spiegel von Gustav Seitz’ frühem Porträt. Zu sehen ist die Bronze in einem exquisiten Panorama von Bildhauerporträts in der Stuttgarter Galerie Andreas Henn (Wagenburgstraße 4). Die Schau gerät zur Kunstgeschichte in Echtzeit – und rückt mit Gerold Jäggles Porträt von Martin Walser von 2012 auch die ungebrochene Aktualität des plastischen Porträts in den Blick.