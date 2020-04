In der Gärtnerei Fleischle Botschafter der Frühlings- und Lebensfreude

So schön haben wir es das ganze Jahr über nicht mehr“, schwärmt Hans Fleischle vom derzeitigen Ambiente in seinen Gewächshäusern im Murrer Ried. Wie eine Armee blühender Zinnsoldaten stehen die Pflanzen in Reih und Glied und scheinen frohgemut den Betrachter im Vorbeigehen zu grüßen. Etwa die Jasmin-Solanum-Säulen. Mit bis zu zwei Metern Höhe bilden die stolzen Gebilde ein schwindelerregendes Meer an weißen Blüten. Von der Decke herab tun es ihnen die Hängeampeln gleich. Wie ein Blütenhimmel erscheint ihr schwebendes Dasein. Der Besucherblick fällt auch auf die sogenannten „Bayern-Enziane“: zierliche Hochstämmchen mit einer blau-weiß gemischten Blütenvielfalt, die farblich an den Freistaat Bayern erinnert. Mediterran wird es im Gewächshaus der Bougainvilleen: die tropischen Klettersträucher aus der Familie der Wunderblumengewächse bezirzen das Auge mit kraftvollen Farben: ein strahlendes Violett, ein knalliges Orange oder ein jungfräuliches Weiß, das sich mit einem zarten Pink anmutig vereint. Margeriten in diversen Sorten zeigen sich dagegen etwas verhalten. Sie geizen derzeit noch mit ihrer Pracht. Der Knospenreichtum jedoch lässt erahnen, was an Verheißungsvollem zu erwarten ist. Die Farbenpracht in den gläsernen Treibhäusern wird durch das einfallende Sonnenlicht an diesem frühlingswarmen Nachmittag noch intensiviert.