In der Dritten Handball-Liga Das Verfolgerduell verspricht viel Spannung

Beilstein - Es spricht alles dafür, dass am Samstag um 19.30 Uhr in Beilstein ein spannendes Duell zu sehen sein wird, wenn die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal in der Dritten Liga auf den SV Allensbach treffen. Die viertplatzierten Gäste vom Bodensee stehen punktgleich mit der drittplatzierten SG im oberen Feld der Tabelle, das Hinspiel endete 27:27. „Ich schätze, die Tagesform wird entscheiden“, sagt der Bottwartäler Trainer Michael Stettner, der wieder auf eine gut besuchte Langhanshalle hofft und darauf verweist, dass sie die im Schnitt bestbesuchte Halle in der 3. Liga Süd ist. „Das ist der Wahnsinn! Es macht gerade einfach richtig Bock. Diese Begeisterung und Leidenschaft will ich auch von meiner Mannschaft sehen, in jedem Spiel – der Rest kommt dann von alleine. . .“