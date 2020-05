In den Steinheimer Stadtteilen Kleinbottwar und Höpfigheim Fürs schnelle Netz fehlen noch Abnehmer

Steinheim - Für die Kleinbottwarer und Höpfigheimer könnte schon bald so etwas wie ein neues Internetzeitalter anbrechen. Die Telekom möchte nämlich in den beiden Stadtteilen sowie im Gewerbegebiet Kreuzwegäcker technisch in die Vollen gehen und einen Glasfaseranschluss verlegen lassen (wir berichteten). „Damit wären wir, was die Bandbreite angeht, hoffentlich für die nächsten Jahrzehnte auf der sicheren Seite“, sagt der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter. Die Leitungen würden bis in die einzelnen Gebäude gezogen, dann könne man in Hochgeschwindigkeit durchs weltweite Netz surfen. Die Sache hat nur einen kleinen Haken: Die Telekom startet mit dem Projekt nur durch, wenn auch genügend Haushalte mit im Boot sind. Und das ist bis dato nicht der Fall.