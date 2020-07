In Corona-Zeiten Digitale Schwachstellen des Gesundheitswesens

Positiv hob die Bundesärztekammer hervor, dass in der Corona-Pandemie die Nutzung digitaler Anwendungen deutlich zugenommen habe. So seien etwa viele Krankschreibungen für Patienten nach Telefon- und Videokontakt ausgestellt worden. Das habe dazu geführt, dass gefährdete Patientengruppen nicht persönlich in den Praxen erscheinen mussten, sagte Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer Erik Bodendieck.

Zudem sind laut Bodendieck in der Corona-Krise Wissensdatenbanken viel intensiver genutzt worden. Am Beispiel des Corona-Virus zeige sich, wie wichtig es sei, neue wissenschaftliche Erkenntnisse schnell in die tägliche Arbeit zu überführen. Zwar habe es während der Pandemie einen Schub in diesem Bereich gegeben. Dennoch gebe es noch deutliche Defizite. Das Positionspapier fordert daher auch einen besseren Zugang für Ärzte zu solchen Datenbanken und zu aktuellen Forschungsergebnissen.

