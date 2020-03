In Benningen wird ein Foodsharingsystem aufgebaut Auf den Tisch statt in die Tonne

Sobald Esch sein Saverteam gefunden hat, möchte er gemeinsam mit dem Foodsharingverein auf Betriebe zugehen und um eine Kooperation werben. Der Verein liefert gute Argumente: Der Betrieb bekommt die Chance, einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung zu leisten und betreibt Imagepflege in ethischer Hinsicht – oft weist ein Aufkleber am Eingang auf die Kooperation hin. Interessant ist für Betriebe, dass sie Arbeitszeit und Kosten für das Sortieren sparen. Und es können Kosten für die Müllentsorgung gespart werden. Bei der Abholung teilen die Saver die Ware unter sich auf und geben sie an Privatpersonen weiter. Ein fester Bestandteil der Lebensmittelrettung wird auch der neue Unverpacktladen sein, den Esch mit seiner Frau Maya voraussichtlich in wenigen Monaten in Marbach eröffnen wird (wir berichteten). Dort sollen von Foodsavern gerettete Lebensmittel an Interessenten verteilt werden – im so genanten Fairteilersystem. Seinen Job bei einem großen Unternehmen hat er für diese Projekte gekündigt.