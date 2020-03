In Benningen soll eine Geschwindigkeitsreduzierung durchgesetzt werden Tempo 30 rückt endlich in greifbare Nähe

Aber lediglich ein vergleichsweise kurzer Abschnitt 30er-Zone in der in der Ludwigsburger Straße ist umgesetzt worden. „Das ist weit weniger, als wir uns vorgestellt haben“, konstatierte der Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung am Montag. Doch just an diesem Montag, „Punkt 19.10 Uhr, bin ich gottfroh, dass es jetzt eine Lärmaktionsplanung gibt“, betonte Warthon. Das beauftragte Büro BS Ingenieure aus Ludwigsburg hat „genau die Ergebnisse ermittelt, auf die das Regierungspräsidium auch gekommen ist“, führte der Bürgermeister aus und fügte etwas ironisch an: „Welch Wunder.“