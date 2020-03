In Benningen ist eine neue Attraktion geplant Weinberg-Rundwanderweg kann starten

Benningen - Die Gemeinde Benningen plant, in ihren Weinbergen einen Rundwanderweg samt Aussichtsterrasse zu realisieren. Ein „Genussplatz“, wie hin und wieder schon beschrieben, soll es nicht sein. „Dieser Titel gefällt uns nicht“, so der Bürgermeister Klaus Warthon in der Gemeinderatssitzung vergangene Woche. Seit ein paar Wochen ist nun klar, dass die Gemeinde für ihr Vorhaben einen Zuschuss von 50 Prozent vom Verband Region Stuttgart zugesagt bekommen hat (wir berichteten). „Das ist sehr positiv und gibt dem Projekt Rückenwind“, betonte Warthon in der Sitzung.