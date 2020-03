In Benningen hat sich mit der Hako Group ein neues Unternehmen angesiedelt Global Player bezieht Halle

Die Hako Group ist laut eigener Mitteilung ein auf dem globalen Markt führender Maschinenhersteller, was Reinigungs- und Kommunaltechnik betrifft. Die rund 2000 Mitarbeiter sorgen in 60 Ländern für einen Umsatz von 440 Millionen Euro. Spezialgebiet sind Maschinen zur Flächenreinigung, etwa für die Fußböden in Einkaufsmärkten und Krankenhäusern. Doch auch Fahrzeuge für kommunale Aufgaben wie Straßenkehrmaschinen stellt das Unternehmen mit Sitz in Bad Oldesloe bei Lübeck her. „Auch wir sind da Kunde, was aber natürlich keinen Ausschlag für die Ansiedlung gegeben hat“, sagt der Benninger Bürgermeister Klaus Warthon mit einem Augenzwinkern.