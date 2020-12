In Beilstein vorerst kein Schwimmen mehr möglich Lockdown ist zugleich Saisonende für das Hallenbad

Was die Mitarbeiter angeht, werde die Verwaltung versuchen, diese anderweitig für Tätigkeiten in der Stadt einzusetzen. Kurzarbeit sei bei Kommunen nicht ohne Weiteres möglich, beziehungsweise auch an besondere Bedingungen geknüpft, wie Bürgermeister Holl informiert. „Ich habe da Vertrauen, dass die Personalabteilung das für die Stadt wie auch die Mitarbeiter gut regeln wird“, so Oliver Muth (FWV). Welche Lösung gefunden werde, könne aus datenschutzrechtlichen Gründen in einer nicht-öffentlichen Sitzung erklärt werden, sicherte Bürgermeister Holl zu: „Es gibt da schon erste Gespräche.“