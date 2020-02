In Beilstein und Murr sind die Narren in Feierlaune Freestyle ist auf SchmoDo-Partys angesagt

So war das in Beilstein und in Murr, dennoch zelebrierte man hier wie dort den Schmodo auf ganz eigene Art. Während in Murr der Veranstalter Carnevalsfreunde Murr heißt, stellten in Beilstein die Stadtkapelle den Hallenfasching. Letztere luden zum „Neuen Schmodo“ ein und gingen mit dem Motto „Fluch der Karibik“ an den Start. „Pirateninsel“ stand über dem Eingang der Stadthalle und die Vereinsmitglieder legten sich ins Zeug, um den Bau in eine solche zu verwandeln – inklusive riesiger Bar. Wer glaubt, es seien deshalb nur wilde Meeresbrüder und -schwestern erschienen, der irrt. Vom Clown, über Panzerknackern bis zum Hippie, die Bandbreite der Kostüme war beeindruckend.