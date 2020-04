In Beilstein und Erdmannhausen wird öffentlich gespielt Musik verbindet – über alles hinweg

Wie jeden Abend um fünf Uhr probten sie auch am vergangenen Sonntag auf seinem Grundstück in Beilstein. Und so kam einiges zusammen: Gitarre, Klarinette, Saxofon und Kontrabass. Immer nur zu zweit – und immer mit dem gebührenden Abstand – gab es Jazz, Soul und Rock’n Roll. Fast als Glücksfall liegt das Haus von Delzemich am Beginn beliebter Spazier- und Wanderwege. Brigitte Rolland und ihr Ehemann Heinz, die so in den Genuss von Musik kamen, fanden diese Idee wunderbar. „Heute kamen wir zufällig zur richtigen Zeit auf unserem Spazierweg hier vorbei.“ Sie hörten kurz zu und gingen mit einem Lächeln im Gesicht weiter.