In Beilstein Sanierte Quellen für mehr Trinkwasser

Auch eingedrungene Wurzeln haben die Bauarbeiter entfernt

Die Arbeiten an vier der Quellen sind bereits abgeschlossen. Löcher in den Leitungssträngen sind geschlossen, einwachsendes Wurzelwerk wurde entfernt. Und an der Quelle Klingenhau 5 im Tal zwischen den Teilorten Jettenbach und Klingen befinden sich die Arbeiten der aus Bayern kommenden Firma Scharpf in den letzten Zügen. Sie waren an dieser Stelle mehr gefordert als ursprünglich gedacht. Denn die Leitungsstränge, die von der Quelle in zwei Richtungen führen, um das Wasser zu sammeln, waren länger als geplant. Zudem war das Bauwerk an der Quelle teils eingebrochen. Die Folge: In schwierigem Gelände im abgelegenen, idyllischen Tal des Jettenbachs, wo sonst nur das Blöken von Schafen und die Laute anderer Weidetiere zu hören sind, musste fleißig gebaggert werden. Auch Bäume am Waldrand mussten wegen der überraschend langen und tiefen Leitungen gefällt werden.