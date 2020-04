Beilstein - Ein Schaden von etwa 10 000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Montagmittag in Beilstein. Gegen 13.15 Uhr fuhr eine 64-Jährige in einem KIA von der Oberstenfelder Straße in einen Kreisverkehr ein. Dabei übersah sie wohl den BMW eines 29-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.