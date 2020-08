In Bayern Elfjähriger wird von Sandhaufen verschüttet und stirbt

Ingolstadt - Auf einem Bauernhof im bayerischen Landkreis Landsberg am Lech ist ein elf Jahre alter Junge beim Spielen an einem Sandhaufen verschüttet worden und gestorben. Der Sandhaufen sei über einer von dem Kind gebauten Grube eingestürzt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Mittwoch in Ingolstadt mit.