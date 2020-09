In Affalterbach frisch angekommen Der neue Pfarrer ist auch ein Tüftler

Den Zeitpunkt für einen Stellenwechsel hält Siegbert Ammann für gut gewählt. Sein älterer Sohn Julian hat mit 18 Jahren das Abi in der Tasche und geht für ein Jahr nach Kanada, sein 16-jähriger Bruder Jakob wechselt zum 10. Schuljahr noch vor der Oberstufe ans Gymnasium nach Marbach. Ammans Frau Christiane kann als Lehrerin an der Apfelbachschule arbeiten, wo er auch unterrichten werde. Wichtig aber ist dem Pfarrer, dass es zwischen der Kirchengemeinde und ihm stimmt – und da hatte der Seelsorger gleich ein gutes Gefühl, habe er doch schon immer die kirchliche Jugendarbeit geschätzt, was auch in Affalterbach mit seinem regen CVJM eine Rolle spielt. Entscheidender seien aber die herzlichen Begegnungen beim Kennenlernen gewesen. Und so sei er auch beim Einzug ins Pfarrhaus mit einem Konzert des Posaunenchors, Brot und Salz sowie jeder Menge guter Wünsche empfangen worden.