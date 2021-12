„In 80 Tagen um die Welt“ Spektakuläre ZDF-Abenteuerserie nach Jules Verne

Gediegene Unterhaltung in der Weihnachtszeit

Von einer echten Modernisierung à la „Sherlock“ (an den die Musik hier öfter erinnert) kann in der Inszenierung allerdings nicht die Rede sein. Und am Ende kommt nicht mehr heraus als gediegene Vorweihnachtsunterhaltung mit nicht unbeträchtlichem Produktionsaufwand und gutem Ensemble (das man zumindest in der Mediathek auch in der Originalfassung sehen kann). Was zumindest ganz im Sinne der Nostalgiebestrebungen sein dürfte.

In 80 Tagen um die Welt. Serienstart am Dienstag, 21. Dezember, um 20.15 Uhr im ZDF. Alle acht Episoden sind in der Mediathek abrufbar.