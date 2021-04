Impfung mit Biontech/Pfizer Pfizer-Chef: „Wahrscheinlich“ dritte Dosis binnen zwölf Monaten nötig

Der Leiter des Corona-Stabes von US-Präsident Joe Biden, David Kessler, riet am Donnerstag in einer Anhörung in einem Unterausschuss des Repräsentantenhauses, US-Bürger sollten sich auf Auffrischungsimpfungen einstellen. Die Dauer der Schutzwirkung werde noch untersucht. „Sie scheint stark zu sein, aber es gibt etwas Schwund und zweifellos stellen die (Virus-)Varianten eine Herausforderung dar“, sagte Kessler.