Mitarbeiter von Daimler Täglich 3000 Impfungen – das sind die Pläne des Autokonzerns

Wie das „Handelsblatt“ berichtete, sollte etwa in Baden-Württemberg der Kühlschrank- und Kranhersteller Liebherr ab Montag erste Mitarbeiter impfen dürfen; in Niedersachsen sollten im Laufe des Mai die ersten betriebsärztlichen Dienste mit dem Impfen beginnen. Bei BASF am Standort Ludwigshafen war bereits Mitte April ein Modellprojekt des Landes Rheinland-Pfalz zur Corona-Impfung der eigenen Mitarbeitenden gestartet worden, bei Volkswagen in Sachsen bereits zwei Wochen zuvor ein ähnliches Pilotprojekt.

Betriebsärzte sollen möglichst bald eingebunden werden

Der Maschinenbauerverband VDMA hatte am Sonntag gefordert, damit die Impfkampagne „endlich“ Fahrt aufnehme, müssten auch die Betriebsärzte möglichst bald eingebunden werden. Dazu sei es erforderlich, sie von vornherein mit ausreichend Impfstoff zu versorgen. Besonders wichtig im Sinne einer wirksamen Pandemiebekämpfung sei dabei, dass es den Betriebsärzten selbst überlassen werde, wen sie wann impften, forderte der Verband. Sie könnten am besten beurteilen, wer der größten Ansteckungsgefahr ausgesetzt sei. Eine Priorisierung von außen dürfe es beim Impfen in den Unternehmen nicht geben.

Am Montagnachmittag wollen Bund und Länder bei einem Spitzengespräch über den Stand bei den Impfungen beraten. Dabei geht es einerseits um die Rechte, die Geimpfte zurückbekommen sollen - und andererseits um die Frage, wie lange die bisherige Impfpriorisierung noch gelten soll. Unter anderem von Medizinern gibt es Forderungen nach einer möglichst raschen Aufhebung. Eine zentrale Rolle spielt dabei aber auch, wie es mit den Impfstofflieferungen weitergeht.

Die rund 12.000 Betriebsärztinnen und -ärzte in Deutschland könnten nach eigenen Angaben im Monat rund fünf Millionen Impfstoffdosen verimpfen. Laut aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) erhielten bundesweit bis Montag knapp 19,5 Millionen Menschen mindestens eine Impfung. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 23,4 Prozent. Knapp sechs Millionen Menschen (7,2 Prozent der Bevölkerung) sind inzwischen bereits zweimal geimpft.