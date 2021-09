Impfstoffe für alle G20-Staaten einig bei Corona-Prävention

In ihrer 33 Punkte umfassenden Abschlusserklärung verpflichten sich die Staaten dazu, an einem weltweiten Zugang zu sicheren und erschwinglichen Impfstoffen und Therapien gegen Covid-19 zu arbeiten. Laut dieses "Paktes von Rom", wie Speranza die Erklärung nannte, ist ein Ziel, bis Ende dieses Jahres mindestens 40 Prozent der Weltbevölkerung immunisiert zu haben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärte dazu am Sonntag, Deutschland werde 100 Millionen Impfdosen zur Verfügung stellen. "Das ist so viel, wie wir selbst in unserem Land bisher verimpft haben", sagte der CDU-Politiker.