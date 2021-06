Impfstoff von Biontech/Pfizer und Moderna Zusammenhang zwischen Herzmuskelentzündung und Corona-Impfung „wahrscheinlich“

309 der Patienten mussten ins Krankenhaus, wo derzeit noch neun behandelt werden. Die meisten Fälle traten bei jungen Männern und binnen einer Woche nach der zweiten Impfdosis auf. Einen bestätigten Todesfall gibt es bislang nicht.

Moderna hat Zulassung ab 18 Jahren

CDC-Chefin Rochelle Walensky hatte vergangene Woche erklärt, diese Fälle seien „selten“ und „die große Mehrheit“ der Betroffenen habe sich „mit Ruhe und unterstützender Behandlung wieder vollständig erholt“.

Da Kinder deutlich seltener schwer an Covid-19 erkranken, sind Corona-Impfungen bei dieser Altersgruppe ohnehin umstritten. Der Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten bei Kindern am Cohen Children’s Medical Center in New York, Lorry Rubin, verwies aber gegenüber der Nachrichtenagentur AFP darauf, dass in den USA seit Pandemiebeginn mehr als 3000 Kinder wegen Covid-19 ins Krankenhaus mussten und mehr als 300 gestorben seien.

Auch interessant: unser Video zur Delta-Variante

Die Zahl der Todesopfer bei Patienten unter 30 Jahren beträgt demnach etwa 2700. Insgesamt wurden in den USA bereits mehr als 602.000 Corona-Tote registriert.

Das Mittel von Biontech/Pfizer ist in den USA bislang der einzige Corona-Impfstoff, der auch für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen ist. Das Vakzin von Moderna hat eine Zulassung ab 18 Jahren.