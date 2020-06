Impfstoff-Allianz Gavi Online-Gipfel soll Milliarden für Kinder-Impfung bringen

"Die Unterstützung für Routine-Impfungen wird den Gesundheitssystemen ärmerer Länder dabei helfen, sich auf das Coronavirus zu konzentrieren", sagte der britische Premierminister Boris Johnson bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend in London. Das werde auch dazu beitragen, Großbritannien vor einer zweiten Welle an Cornavirus-Infektionen zu schützen, so der Premier.