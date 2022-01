Impfpflicht in Deutschland Lauterbach: Umsetzung dauert bis zu sechs Monate

Berlin - In der Debatte um die mögliche Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht drängt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu einer schnellen Entscheidung des Bundestags. „Wir kommen nicht weiter, wenn wir das Problem vor uns herschieben“, sagte Lauterbach am Mittwoch in der Orientierungsdebatte im Bundestag. Für die Umsetzung der Impfpflicht würden fünf bis sechs Monate gebraucht. Man sei also für den Herbst vorbereitet, wenn jetzt im Frühjahr eine Entscheidung falle.