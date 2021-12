Impfmarathon Messe Stuttgart In 48 Stunden können 20 000 Menschen gegen Corona geimpft werden

Während der Impfung bleiben die Menschen im Auto sitzen

Das Ganze geschieht im Drive-in-Verfahren, die Menschen fahren also mit ihrem Auto zur Messe in Leinfelden-Echterdingen und können während der Impfung im Auto sitzen bleiben. Die Spritzen werden in 24 Impfstraßen in einer der Messehallen gesetzt. Auch während der anschließenden kurzen Nachbeobachtung bleiben die Geimpften in ihren Fahrzeugen und erhalten in einer anderen Messehalle ein kleines Rahmenprogramm.