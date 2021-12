Impfkampagne in Baden-Württemberg So groß ist die Nachfrage nach Corona-Kinderimpfungen

Stuttgart - Die Nachfrage an Impfungen gegen das Coronavirus für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren ist an den Tagen zwischen den Jahren nicht abgeflaut: Bundesweit sind seit dem Start der Impfkampagne Mitte Dezember knapp 385 000 Kinder in dieser Altersgruppe erstmals geimpft worden. Auch in Baden-Württemberg haben viele Eltern ihre Kinder impfen lassen: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) waren es bislang mehr als 49 000 Kinder. Damit haben rund 6,9 Prozent der Kinder in dieser Altersgruppe im Land eine Spritze erhalten. „Die Nachfrage in den Arztpraxen ist unterschiedlich groß“, sagt Till Reckert, Sprecher des Landesverbands Baden-Württemberg der Kinder- und Jugendärzte. Teils liege es daran, dass viele Kollegen erst im neuen Jahr beginnen werden zu impfen. Auch gibt es durchaus Eltern, die noch abwarten wollen.