Impfgruppen-Priorisierung Forderungen nach Regeln für Corona-Impfungen werden lauter

Bekannt ist bisher, dass Risikogruppen, also Ältere und Kranke, sowie Beschäftigte im Gesundheitsdienst und in zentralen Bereichen wie der Polizei beim Corona-Schutz durch Impfung besonders im Blick sein sollen. Das hatte die Koalition in einem Gesetz festgeschrieben - auf Basis von Empfehlungen des Deutschen Ethikrat, der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina und der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut (RKI). Die Bundesregierung will die weiteren Regeln für die Corona-Impfung dann per Verordnung aufstellen. Eine feinere Bestimmung der Priorisierung hatten die Wissenschaftsorganisationen bis Jahresende angekündigt.