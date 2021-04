Impferfolg gegen das Coronavirus in Großbritannien Jenseits des Kanals lebt es sich nun besser

London - Etwas wärmer hätte man es sich in England ja gewünscht, um erstmals wieder auszugehen und draußen zu sitzen. Fröstelnd im kalten Wind traten viele Menschen auf der Insel am Montag eher zögernd vor die Tür. Und doch wollten sich alle, die so lange auf diesen Tag gewartet hatten, die Freude an der „neuen Freiheit“ nicht nehmen lassen. Denn seit Montag sind sämtliche Geschäfte wieder geöffnet im Land. In Kaufhäuser darf man gehen und sich vom Friseur die Haare schneiden lassen. Schwimmbäder, Fitness-Studios und Ferienwohnungen sind wieder in Betrieb.