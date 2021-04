Impfen in Steinheim Nachfrage nach Piksen übersteigt das Angebot

Einige Senioren werden enttäuscht

Obwohl die Steinheimer also Glück hatten mit Füllmengen und Team, kamen nicht alle Bürger, die im Vorfeld Interesse an einer Teilnahme bekundet hatten, zum Zug. „Wir mussten einigen Personen absagen, die keinen Termin bekommen haben“, konstatierte der Rathauschef, nachdem sich Uwe Löder von der CDU danach erkundigt hatte, wie vielen Menschen man einen Korb geben musste. Circa 40 Senioren über 80 Jahre habe man enttäuschen müssen und weitere ungefähr 50 Frauen und Männer, die in diesem Jahr 80 werden, präzisiert Winterhalter auf Nachfrage. Vor dem Besuch des mobilen Impfteams habe man zum einen Personen ab 80 Jahren angeschrieben und auf die Aktion hingewiesen. Informiert wurden darüber hinaus diejenigen in der Stadt, die diese Altersmarke 2021 erreichen werden. Das sei nach Rücksprache mit anderen Kommunen geschehen, die die Erfahrung gemacht hatten, nur mit den über 80-Jährigen keine 168 Personen zusammenbekommen zu können, hatte Winterhalter in der Sitzung erläutert. Letztendlich habe man alles in allem knapp über 900 Bürger angeschrieben. Die Rücklaufquote sei hoch, die 168 festen Plätze ausgebucht gewesen. „Es gingen circa 270 Rückmeldungen von Personen ein, die am Impftermin, dem 3. April, das 80. Lebensjahr vollendet hatten und somit impfberechtigt waren. Rund 50 Personen meldeten sich bei uns, die das 80 Lebensjahr am Impftermin noch nicht vollendet hatten. In Summe kann man sagen, dass sich circa ein Drittel der angeschriebenen Personen zurückgemeldet hat“, teilt der Bürgermeister mit.