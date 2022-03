Impfen in Marbach Neue Hoffnung durch Novavax

Ein festes Domizil im Blick

Wie überhaupt das Interesse an einer Spritze gegen Corona zuletzt allgemein deutlich abgenommen hat. Diese Entwicklung hat auch David Strodtbeck beobachtet. In seiner Praxis habe er zuletzt in der Woche lediglich noch rund 30 Personen gepikst, berichtet er. Der Großteil davon seien Booster-Impfungen gewesen. „Die Nachfrage ist gerade übersichtlich“, fasst er zusammen. Insofern bestehe aktuell auch kein Anlass, mit dem Marbacher Impfstützpunkt aus den Räumlichkeiten des Allgemeinmediziners in ein separates Domizil umzuziehen, sagt Andreas Vogt. Für den Fall der Fälle habe man aber schon ein passendes Objekt in der Hinterhand. Möglich wäre es, in dem Gebäude am König-Wilhelm-Platz 4 eine feste Basis aufzubauen, wo früher ein Elektrogeschäft angesiedelt war. Die Stadt habe bereits in Aussicht gestellt, für eine Nutzungsänderung grünes Licht zu geben, sagt Vogt.