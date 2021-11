Impfen im Landkreis Zwei Impfaktionen mit großem Zulauf

In Erdmannhausen sind am Dienstag 224 Menschen geimpft worden. Weil auch diese Aktion noch ohne Terminvergabe lief, bildete sich ebenfalls eine Schlange, die um die Halle herum reichte. Und auch hier waren einige schon vor dem Startschuss da und nach dem geplanten Ende um 16.30 Uhr wurde noch eine gute Zeit lang weitergeimpft, berichtet Larissa Dieterle vom Rathaus-Team, das das Impfteam unterstützte. Weitere Termine des mobilen Impfteams gibt es in Erdmannhausen am Montag, 29. November, und in Affalterbach am 6. Dezember – dann auch mit vorheriger Online-Terminvergabe. Alle Termine in den kommenden Wochen sind auf der Homepage des Landkreises Ludwigsburg unter www.landkreis-ludwigsburg.de zu finden.