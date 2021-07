Impfdurchbrüche Covid trotz Impfung: schon fast 4000 Fälle

Zu den trotz Impfung an oder mit Covid-19 Verstorbenen macht das RKI keine Angaben. Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg berichtet auf Anfrage von 30 Verstorbenen. Gemessen an den bislang 565 Impfdurchbrüchen im Land entspricht das einem Anteil von etwa fünf Prozent. Rechnet man diesen Wert auf den Bund hoch, käme man auf knapp 200 an und mit Covid-19 Verstorbene, die vollständig geimpft waren.