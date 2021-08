Impfbus in Steinheim Piks fast vor der Haustür

Steinheim - Ein Falschparker belegt am Samstagmorgen den reservierten Parkplatz für den Impfbus am Marktplatz in Steinheim. So bleibt für die mobile „Praxis“ nur ein abgelegener, weit ungünstigerer Stellplatz. Das sind keine guten Voraussetzungen für einen gleichwohl erfolgreich verlaufenden Impftag.