Impfbus in Marbach Nach dem Piks in den Biergarten

Marbach - Der Motor der Impfkampagne ist in den vergangenen Tagen deutschlandweit gehörig ins Stottern geraten. Um wieder mehr Menschen zu einem Piks gegen Corona zu bewegen, werden mittlerweile richtig kreative Aktionen aus der Taufe gehoben. Berlin hat die Vakzine beispielsweise bei einer langen Nacht zu schicker Technomusik verabreicht. Auch die Verantwortlichen des Ludwigsburger Kreisimpfzentrums unter der Federführung von Andy Dorroch wollen nichts unversucht lassen, um die Impfquote zu verbessern. So kann man sich am Wochenende erstmals zu vorgerückter Stunde eine Spritze in einem Impfbus setzen lassen.