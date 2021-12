Impfaktion in Tanzschule Drei Tage lang Piks statt Cha-Cha-Cha

Hilfe aus dem Kreis Esslingen

Denis Biró ist Oberarzt an der Filderklinik und Hausarzt in einer Stuttgarter Praxis. Auch seine sportliche Einstellung als erfolgreicher Triathlet kann er bei der jüngsten Herausforderung gut gebrauchen. Denn was Biró und sein Team anbieten, ist auch eine logistische Höchstleistung. „Meine Patienten mussten teilweise lange warten, wenn ich wieder einmal telefoniert habe, um die Impfstoffe zu organisieren“, berichtet er über manch organisatorische Hürde, die es zu überwinden galt. In letzter Minute wäre die Aktion dann noch fast geplatzt. Plötzlich standen nicht mehr genügend Vakzine von Biontech parat. Viele Telefonate später hat Biró aber neue Impfdosen organisiert. Die Malteser aus dem Kreis Esslingen waren spontan so vom Engagement dieses Teams begeistert, dass sie mit weiteren Impfdosen aus ihrem Bestand die ganze Aktion retteten. „Geht nicht – gibt’s nicht“ könnte man als Motto für Birós Energie- und Ausdauerleistung wählen. Andererseits auch wieder kein Wunder bei jemand, der sich in seiner aktiven Zeit als Triathlet für den Ironman auf Hawai qualifiziert hat.