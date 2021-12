Impfaktion in Marbach Lange Schlange vor dem Piks

Marbach - Irgendetwas lief schief – bloß was? Diese Frage stellten sich nicht allein die Impfwilligen am Samstagvormittag, sondern auch die Organisatoren selbst. Denn für manch einen, der bereits am frühen Morgen zur Marbacher Stadthalle geeilt war, gab es erst einmal Verwunderung: „Ich war für 8.20 Uhr bestellt, und zehn Minuten früher hier, da war schon eine etwa 300 Meter lange Schlange vor mir“, erzählte eine Marbacherin, die sich gemeinsam mit ihrem Mann impfen ließ. „Zuerst dachten wir, es sind lauter Ungeimpfte vor uns, aber dem war offensichtlich nicht so“, führte die Dame weiter aus, die sich dann aber rund 20 Minuten später am Ziel sah: im Impfsaal.