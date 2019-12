Impeachment Trump will schnelles Amtsenthebungsverfahren im US-Senat

Bei Trump sorgte am Freitag allerdings etwas anderes für Unmut: Ein Leitartikel in einem evangelikalen Magazin, der bereits in der Überschrift für eine Amtsenthebung Trumps plädiert. Die Faktenlage sei eindeutig: Der Präsident der Vereinigten Staaten habe versucht, seine politische Macht zu nutzen, um einen ausländischen Staatschef dazu zu bringen, "einen der politischen Gegner des Präsidenten in Bedrängnis zu bringen und zu diskreditieren", schrieb der Chefredakteur von "Christianity Today", Mark Galli, in seinem am Donnerstag erschienenen Text. "Das ist nicht nur ein Verstoß gegen die Verfassung; sondern, was viel wichtiger ist, es ist zutiefst unmoralisch."