Immobilien Nach Antragsstopp zweite Stufe der Neubauförderung gestartet

Der FDP-Bauexperte Daniel Föst forderte Wirtschafts- sowie Bauministerium zu einer verlässlichen Förderung auf. Das abrupte Aus der KfW-Neubauförderung sei keine Überraschung, sagte Föst: "Eine Enttäuschung ist es aber allemal - gerade für die Menschen, die nach dem plötzlichen Stopp im Januar umgeplant und wochenlang auf die Wiederaufnahme der Förderung gewartet haben." Dass nun bereits neue Förderkriterien gelten, sei das Gegenteil von Planungssicherheit.

"Menschen keine Steine in den Weg legen"

Die Menschen wollten nach hohen energetischen Standards bauen, so Föst. "Die Politik darf diesen Menschen deshalb keine Steine in den Weg legen, sondern muss sie unterstützen. Wenn wir es mit diesen Zielen ernst meinen, müssen sich Bauministerin Klara Geywitz und Wirtschaftsminister Robert Habeck dringend um eine technologieoffene und verlässliche Förderung kümmern."

Der energie- und klimapolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andreas Jung, kritisierte, Energieeffizienz sei in der Klimapolitik der Ampel das "fünfte Rad" am Wagen. "Statt Vorfahrt und Beschleunigung lautet das Prinzip der Ampel "Stop and Go"." Die Union fordere Klarheit und Verlässlichkeit für diejenigen, die Ökohäuser bauen oder ihre alten Häuser ökologisch sanieren wollen. "Gerade jetzt müsste die Ampel die Förderung mit höchster Priorität voranbringen. Doch nachdem das Vertrauen der Menschen durch den abrupten KfW-Förderstopp schon beschädigt wurde, werden sie jetzt wieder enttäuscht."