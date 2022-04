Immobilien Finanzinvestoren planen neues Gebot für Aareal Bank

Im ersten Anlauf waren sie am Widerstand mehrerer Großaktionäre gescheitert. Jetzt wollen die Bieter doch noch tiefer in die Tasche greifen. Die "zeitnah" beabsichtigte Offerte von 33 Euro je Aktie bewertet die Bank insgesamt mit knapp zwei Milliarden Euro. Die bislang unwilligen Großaktionäre ziehen diesmal mit, wie die Kaufinteressenten und die Aareal Bank am Dienstagmorgen mitteilten.