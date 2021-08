Immobilien Deutsche Wohnen verdient dank höherer Mieten mehr

Künftig will sich Deutsche Wohnen auf Neubau konzentrieren. Damit will der Konzern das Problem der Wohnungsknappheit in deutschen Wachstumsregionen angehen, wie er weiter mitteilte. Deutsche Wohnen werde über die Immobilien-Plattform Quarterback in den kommenden Jahren rund 18.000 Wohnungen in Berlin, Dresden, Leipzig, München, Frankfurt und Stuttgart bauen. Deutsche Wohnen ist an Quarterback mit rund 40 Prozent beteiligt. Mit der Umsetzung der Neubaupläne liege das Unternehmen im Plan, hieß es. Die Investitionen erhöhten sich deshalb im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 24,8 Millionen auf nun 184 Millionen Euro.