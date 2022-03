Im WM-Gastgeberland Infantino ruft zu Frieden auf: "Für unsere Zukunft"

"Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern"

Die Corona-Pandemie sei fast überwunden. "Was passiert jetzt? Krieg", sagte Infantino. "Krieg mit der Angst vor einem globalen Konflikt - mit diesen schrecklichen Ereignissen in der Ukraine. Aber es gibt schreckliche Kriege und Konflikte auch in anderen Teilen der Welt, das dürfen wir nicht vergessen. Orte, wo hilflose Menschen leiden und sterben. Wir leben in einer aggressiven Welt, in einer geteilten Welt." Zudem verwies Infantino auf Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela, der gesagt habe, "dass Sport die Kraft hat, die Welt zu verändern."