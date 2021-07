Im Wald bei Großbottwar Mehr Öko-Wissen für den Hardy-Pfad

Wie beliebt der Hardy-Pfad in der Zwischenzeit geworden ist, könne nicht durch Nutzerzahlen belegt werden, aber der Parkplatz an der Landesstraße 1115 beim Forsthof von Kleinbottwar sei meistens voll, berichtete Torsten Bartzsch, als Murrer Bürgermeister auch Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Hardtwald, in der sich die Kommunen Marbach, Erdmannhausen, Murr, Benningen, Steinheim, Pleidelsheim und Freiberg zusammengeschlossen haben. Beim Googeln liege der Pfad inzwischen in den Hardy-Aufrufen sogar vor dem Schauspieler Hardy Krüger, erwähnte Bartzsch später am Rande. Er gehe inzwischen von fünfstelligen jährlichen Besuchszahlen aus.