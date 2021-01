Im US-Kongress Anhörungen zu Aktienmanie um Gamestop und Co.

Gegen Mainz mit Sondertrikot

VfB sendet ein buntes Signal für mehr Vielfalt

Im Heimspiel gegen Mainz an diesem Freitag werden die VfB-Spieler in einem Sondertrikot mit dem Brustring in den Regenbogenfarben auflaufen. Damit sendet der Verein ein Signal für mehr Toleranz und Vielfalt.