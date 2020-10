Im US-Bundesstaat Louisiana Sex auf dem Altar – Priester und zwei Frauen in Haft

Der Altar ist einer der heiligsten Orte in jeder Kirche, an dem unter anderem das Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. Der Erzbischof von New Orleans, Gregory Aymond, weihte den Altar unterdessen wieder neu, um seine Heiligkeit wiederherzustellen. Aymond kündigte der Gemeinde in einem Brief an, dass sie am Sonntag (11. Oktober) einen neuen Pfarrer erhalte, wie es hieß.